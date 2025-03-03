Samsun’da yol verme kavgası: Ateş açan sürücü tutuklandı

Giriş Tarihi: 03 Mart 2025 17:03 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2025 17:03

Samsun'da cadde üzerinde seyir halindeyken yol verme meselesi yüzünden çıkan anlaşmazlık sonucu kamyonete tabancayla ateş açan otomobil sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Kuzeyyıldızı Mahallesi Şehit Mustafa Zıvalı Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oto aksesuar işi sahibi F.M.K. (34) idaresindeki Tofaş marka otomobil ile seyir ederken pazarcılık yapan Y.K. (33) yönetimindeki kamyonet ile yol verme meselesi yüzünden anlaşmazlık yaşadı. F.M.K., seyir halindeki Y.K. idaresindeki kamyonete tabancayla ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşun pazarcının kamyonetinin sağ ön farına isabet etti. İhbar üzerine F.M.K., Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin takibi sonucu 1 adet 9 mm çaplı ruhsatsız tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Irmak Polis Merkezine teslim edilen F.M.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.