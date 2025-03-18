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Samsun’da trafik kazası: 2 yaralı
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Samsun’da trafik kazası: 2 yaralı

Giriş Tarihi: 18 Mart 2025 17:57 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2025 17:57

Canik ilçesi Çevre Yolu’nda BMW ve Fiat marka iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve polis soruşturma başlattı.

Samsun'un Canik ilçesi Çevre Yolu Ankara Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, orta şeritte seyir halinde olan Kerem Sekmen yönetimindeki 71 FF 304 plakalı BMW marka otomobil, en sağ şeritte ilerleyen Mehmet Aydın idaresindeki 55 ACK 330 plakalı Fiat marka otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü Mehmet Aydın ve araçta yolcu konumunda bulunan Zafer Aydın yaralandı.

Olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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