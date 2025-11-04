Samsun'da tartışma kanlı bitti: 17 yaşındaki çocuk bıçaklandı

TARTIŞMA KANLI BİTTİ

Olay, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Sahil Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki bir çocuk, cadde üzerinde bir kişiyle tartıştı.

BACAĞINDAN BIÇAKLANDI

Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, 17 yaşındaki çocuğu bacağından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Yaralanan çocuk, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çevrede inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.