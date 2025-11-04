PODCAST CANLI YAYIN
Samsun'da tartışma kanlı bitti: 17 yaşındaki çocuk bıçaklandı

Samsun'da tartışma kanlı bitti: 17 yaşındaki çocuk bıçaklandı

Samsun’un İlkadım ilçesinde çıkan tartışmada 17 yaşındaki bir çocuk bacağından bıçaklanarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

TARTIŞMA KANLI BİTTİ
Olay, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Sahil Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki bir çocuk, cadde üzerinde bir kişiyle tartıştı.

BACAĞINDAN BIÇAKLANDI
Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, 17 yaşındaki çocuğu bacağından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Yaralanan çocuk, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI
Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çevrede inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

4.9'luk Sındırgı depremi kamerada! - Video
Bursa Yıldırım’da kan donduran cinayet! 20 yaşındaki Arzu, eşi tarafından 45 yerinden bıçaklanarak öldürüldü
Bağcılar ROOF kafede cinayet: Sipariş kavgası ölümle bitti... 19 yaşındaki Şeymanur Sanbay tutuklandı!
Bolu TEM’de emniyet şeridinde feci kaza: 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 4 yaralı
