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Samsun'da sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti

Samsun'da sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti
22.05.2023 08:47

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Samsun'da geceleyin sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan 33 yaşındaki şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi, Çiftlik Mahallesi, Divitçioğlu Caddesi'nde saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz 3 kişinin pompalı tüfek ve tabancayla ateş açması sonucu sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan Kadir Yalçınkaya (33) ağır yaralandı. Silah sesleri üzerine olay yerine koşan bekçiler Kadir Yalçınkaya'yı kanlar içinde buldu. Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Yalçınkaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Silahlı saldırganlar olay yerinden kaçtı.

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