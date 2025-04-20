Samsun’da sokak ortasında eşini öldüren zanlı tutuklandı

Giriş Tarihi: 20.04.2025 18:45:46

Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen olayda, boşanma aşamasında olduğu eşi Emine Akpınar'ı sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren Emrah Akpınar, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, 15 Nisan gecesi saat 22.15 sularında Karşıyaka Mahallesi Ok Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, tır şoförü Emrah Akpınar (38), hakkında uzaklaştırma kararı bulunan 3 çocuk annesi eşi Emine Akpınar'a (36) sokakta kurşun yağdırdı. Silah sesleri üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Emine Akpınar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cinayetin ardından kaçan Emrah Akpınar'ı yakalamak için çalışma başlatan polis, şüphelinin yerini tespit etmek amacıyla termal ve kızılötesi kameralar kullandı. Akpınar, Atakum ilçesi Cami Mahallesi'nde bir evin samanlık kısmında saklanırken yakalandı.

Öte yandan, olayla bağlantılı olduğu iddiasıyla Emrah Akpınar'ın kız kardeşinin oğlu A.Ö. (25) de gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cinayet Büro Amirliği'nde susma hakkını kullanan Emrah Akpınar, adliyeye sevk edildiği sırada, "Kendimi de vuracaktım ama tabancamda mermi kalmadığını fark ettim. Çok pişmanım" dedi.

Emrah Akpınar, mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Ayrıca, zanlının 2016 yılında İlkadım ilçesinde tartıştığı ağabeyi İdris Akpınar'ı bıçaklayarak öldürdüğü ve bu suçtan 16 yıl 8 ay hapis cezası alıp yaklaşık 5 yıl önce tahliye edildiği öğrenildi.