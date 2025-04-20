PODCAST CANLI YAYIN
Samsun’da sokak ortasında eşini öldüren zanlı tutuklandı
Haberler Yaşam Videoları

Samsun’da sokak ortasında eşini öldüren zanlı tutuklandı

Giriş Tarihi: 20.04.2025 18:45:46

Samsun’un Canik ilçesinde, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Emrah Akpınar, boşanma aşamasındaki eşi Emine Akpınar’ı sokak ortasında tabancayla öldürdü. Olay sonrası kaçan zanlı, samanlıkta yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen olayda, boşanma aşamasında olduğu eşi Emine Akpınar'ı sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren Emrah Akpınar, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, 15 Nisan gecesi saat 22.15 sularında Karşıyaka Mahallesi Ok Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, tır şoförü Emrah Akpınar (38), hakkında uzaklaştırma kararı bulunan 3 çocuk annesi eşi Emine Akpınar'a (36) sokakta kurşun yağdırdı. Silah sesleri üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Emine Akpınar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cinayetin ardından kaçan Emrah Akpınar'ı yakalamak için çalışma başlatan polis, şüphelinin yerini tespit etmek amacıyla termal ve kızılötesi kameralar kullandı. Akpınar, Atakum ilçesi Cami Mahallesi'nde bir evin samanlık kısmında saklanırken yakalandı.

Öte yandan, olayla bağlantılı olduğu iddiasıyla Emrah Akpınar'ın kız kardeşinin oğlu A.Ö. (25) de gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cinayet Büro Amirliği'nde susma hakkını kullanan Emrah Akpınar, adliyeye sevk edildiği sırada, "Kendimi de vuracaktım ama tabancamda mermi kalmadığını fark ettim. Çok pişmanım" dedi.

Emrah Akpınar, mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Ayrıca, zanlının 2016 yılında İlkadım ilçesinde tartıştığı ağabeyi İdris Akpınar'ı bıçaklayarak öldürdüğü ve bu suçtan 16 yıl 8 ay hapis cezası alıp yaklaşık 5 yıl önce tahliye edildiği öğrenildi.

SIRADAKİ VİDEO
Batman’da virajı alamayan otomobil taşlara çarptı: 5 yaralı
20.04.2025Pazar
Kayseri’de cami minaresinde intihar girişimi
20.04.2025Pazar
Siirt'te yalnız bulunan yavru ayı biberon ile beslendikten sonra doğaya bırakıldı
20.04.2025Pazar
Safari aracının kopan tekerleği iş yerine girdi! İşte o anlar
20.04.2025Pazar
Eski TBMM Başkanvekili Fehmi Işıklar'ın oğlu annesini öldürdü
20.04.2025Pazar
Bunlar da Var
Oyuncu Sevil Akdağ’ın öldürdüğü arkadaşı Elif Kırav son yolculuğuna uğurlandı 04:00
Oyuncu Sevil Akdağ'ın öldürdüğü arkadaşı Elif Kırav son yolculuğuna uğurlandı
19.04.2025Cumartesi
Beşiktaş’ta silahlı saldırı! Eşinin gözleri önünde vuruldu: İşte o anlar 00:13
Beşiktaş’ta silahlı saldırı!
19.04.2025Cumartesi
CHP’nin Gazze mitinginde dans edip birdir bir oynadılar 01:37
Gazze mitinginde dans edip birdir bir oynadılar
20.04.2025Pazar
Esenyurt’ta baba oğul arasında kavga: Tek yumrukla bayılttı 01:50
Esenyurt’ta baba oğul arasında kavga
20.04.2025Pazar
CANLI YAYIN