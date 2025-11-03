PODCAST CANLI YAYIN
Samsun'da silah sesi! 81 yaşındaki Bayram Karavin yaşamını yitirdi

Samsun’da 81 yaşındaki Bayram Karavin, evinin mutfağında kafasından tabancayla vurulmuş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan yaşlı adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

MUTFAKTA KANLI SON
Samsun'un İlkadım ilçesinde 81 yaşındaki Bayram Karavin, evinin mutfağında kafasından vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralanan yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

YAKINLARI BULDU
Olay, Unkapanı Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Bayram Karavin, evinin mutfağında sandalyede oturur vaziyette, masaya yığılmış halde yakınları tarafından kanlar içinde bulundu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI
Kafasının arka sağ kısmından girip sol alnının üst kısmından çıkan kurşunla ağır yaralandığı belirlenen Karavin, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olay yerinde bir adet tabanca ele geçirildi. Karavin'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

