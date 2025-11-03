Samsun'da silah sesi! 81 yaşındaki Bayram Karavin yaşamını yitirdi

MUTFAKTA KANLI SON

Samsun'un İlkadım ilçesinde 81 yaşındaki Bayram Karavin, evinin mutfağında kafasından vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralanan yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

YAKINLARI BULDU

Olay, Unkapanı Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Bayram Karavin, evinin mutfağında sandalyede oturur vaziyette, masaya yığılmış halde yakınları tarafından kanlar içinde bulundu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Kafasının arka sağ kısmından girip sol alnının üst kısmından çıkan kurşunla ağır yaralandığı belirlenen Karavin, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerinde bir adet tabanca ele geçirildi. Karavin'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.