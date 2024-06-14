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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 14 Haziran 2024, 09:28 Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2024, 09:28

Samsun'da sanayi sitesinde bulunan bir fabrika alevlere teslim oldu! Ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor

Yangın, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Korkutan yangın, sabah saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İşçiler yangını fark edip 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Yangın yerine itfaiye, polis, AFAD ve ambulans sevk edildi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Alevler fabrikayı tamamen sararken, yangın söndürme çalışmasına itfaiyenin yanı sıra TOMA ve su tankerleri de destek verdi. Yangın söndürme çalışması devam ediyor.

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