Samsun'da pompalı tüfekli saldırı: 2 yaralı

Giriş Tarihi: 30 Kasım 2024 00:41 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2024 00:47

Samsun'un İlkadım ilçesinde, kafe işleten Sercan D. (43), yakınındaki kahvehanede tost satılmasına öfkelenerek motosikletle kahvehanenin önüne geldi ve pompalı tüfekle kahvehanenin camlarına 2 el ateş açtı. Saldırı sırasında camların kırıkları, kahvehanede bulunan Aydemir K. (45) ve Seyfullah T. (50) adlı müşterilerin yüzlerine isabet etti. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırgan Sercan D., motosikletiyle olay yerinden kaçtı ancak geri dönerek polisin çalışmalarını izlerken yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.