Samsun’da otopark kavgası kanlı bitti: 2 yaralı! Otoparkçı tutuklandı

OTOPARKTA ÜCRET KAVGASI

Olay, İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'nde bulunan bir otoparkta meydana geldi. İddiaya göre, otoparkçı H.U. (72) ile müşteri M.S. (52) arasında ücret nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.U., aracından aldığı tabanca ile M.S.'ye ateş açtı.

MÜŞTERİ DE, OTOPARKÇI DA YARALANDI

Mermilerden biri M.S.'nin sol beline isabet edip sol koltuk altından çıkarken, arbede sırasında H.U. da elinden vuruldu. Taraflar uzun süre yerde boğuştu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

HASTANEDEN ADLİYEYE

Yaralanan M.S. özel hastanede tedavi altına alınırken, H.U. Gazi Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan H.U., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GEÇMİŞTE DE CİNAYET İŞLEMİŞ

Otoparkçı H.U.'nun, 1994 yılında Samsun'da bir radyocuyu silahla öldürdüğü ve 8 yıl cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakıldığı ortaya çıktı.