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Samsun’da otomobil yoldan çıktı: Yaşlı adam hastanelik oldu!
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Samsun'da otomobil yoldan çıktı: Yaşlı adam hastanelik oldu!

Giriş Tarihi: 22 Mart 2025 22:57 Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2025 22:57

Samsun'da yoldan çıkan otomobilin sürücüsü 76 yaşındaki sürücü hastanelik oldu. Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Atatürk Mahallesi çevre yolu üzerinde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgut Kaya (76) idaresindeki 05 ACJ 625 otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada arka kısmı havaya kalkan otomobilin sürücüsü Turgut Kaya yaralanarak hastanelik oldu. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaşlı adam tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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