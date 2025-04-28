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Samsun’da otomobil yaya geçidinden geçen motosiklete çarptı: 1 yaralı
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Samsun'da otomobil yaya geçidinden geçen motosiklete çarptı: 1 yaralı

Giriş Tarihi: 28.04.2025 19:33:02

Samsun-Sinop Karayolu Fevzi Çakmak Mahallesi’nde yaya geçidinden geçmeye çalışan motosiklete otomobil çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Cem Sultan Sokak kesişiminde , Samsun istikametine seyir halinde olan 52 HF 912 plakalı otomobil sürücüsü Süleyman Gürsoy (23), yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 55 ANT 093 plakalı motosiklet sürücüsü Aslan Koçyiğit (50) 'e çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü, otomobilin ön camına çarparak yola savruldu . Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine acil servis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayı gören bir vatandaş, "Motosiklet yaya geçidinden geçmeye çalışırken otomobil çarptı" dedi. Öte yandan, kazanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği öğrenildi.

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