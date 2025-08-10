PODCAST CANLI YAYIN

Samsun’da otomobil kamyona çarptı: 3 yaralı

Samsun’da Millet Bahçesi önünde meydana gelen kazada otomobil, kamyona yandan çarptı. Araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Samsun'un Canik ilçesinde otomobilin kamyona çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, 100. Yıl Bulvarı'nda Samsun Millet Bahçesi önünde meydana geldi. Vahit Eren Soylu idaresindeki 06 ABB 898 plakalı otomobil, İsak Aydemir yönetimindeki 35 BDA 956 plakalı kamyonun sol arka yan kısmına çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde bulunan Hatice Sidal Yurtbay, Nisanur Özdemir ve Hürü Melek Olcay yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bunlar da Var

Antalya'da feci kaza: Önce 3 araca ardından sivil polis aracına çarptı
Antalya'da feci kaza: Önce 3 araca ardından sivil polis aracına çarptı
Başakşehir'de kuyumcuda kasayı bulamayan hırsızlar birbirine 'Kasa yok' diye bağırdı
Başakşehir'de kuyumcuda kasayı bulamayan hırsızlar birbirine 'Kasa yok' diye bağırdı
Tokat Zile’de feci kaza: 4 ölü 2 yaralı | Video
Tokat Zile’de feci kaza: 4 ölü 2 yaralı | Video
İsrail'de Güvenlik Kabinesi Gazze'nin tamamının işgaline onay verdi
İsrail'de Güvenlik Kabinesi Gazze'nin tamamının işgaline onay verdi

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle