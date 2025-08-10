Samsun’da otomobil kamyona çarptı: 3 yaralı
Samsun’da Millet Bahçesi önünde meydana gelen kazada otomobil, kamyona yandan çarptı. Araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
Samsun'un Canik ilçesinde otomobilin kamyona çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza, 100. Yıl Bulvarı'nda Samsun Millet Bahçesi önünde meydana geldi. Vahit Eren Soylu idaresindeki 06 ABB 898 plakalı otomobil, İsak Aydemir yönetimindeki 35 BDA 956 plakalı kamyonun sol arka yan kısmına çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde bulunan Hatice Sidal Yurtbay, Nisanur Özdemir ve Hürü Melek Olcay yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.