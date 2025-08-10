Samsun’da otomobil kamyona çarptı: 3 yaralı

Konya’da zincirleme çarpma gibi kaza: 1’i ağır 5 yaralı

Kahramanmaraş’ta araç ve içindekilere taşlı saldırı kamerada: 2 yaralı

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza, 100. Yıl Bulvarı'nda Samsun Millet Bahçesi önünde meydana geldi. Vahit Eren Soylu idaresindeki 06 ABB 898 plakalı otomobil, İsak Aydemir yönetimindeki 35 BDA 956 plakalı kamyonun sol arka yan kısmına çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde bulunan Hatice Sidal Yurtbay, Nisanur Özdemir ve Hürü Melek Olcay yaralandı.