Samsun’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Otomobil sürücüsü Ercan Güney, ifadesinde "Önüme kedi çıktı, çarpmamak için yavaşladım. Arkadan gelen motosiklet bana çarptı" dedi.

Çarpışmada motosiklet sürücüsü Rıdvan Bahar yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bahar, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

