Samsun’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Samsun’un Canik ilçesinde otomobil sürücüsünün önüne çıkan kediye çarpmamak için yavaşlaması sonucu arkadan gelen motosiklet çarpıştı, kazada motosikletli kurye yaralandı.

KEDİ PANİĞİ KAZAYA NEDEN OLDU

Kaza, saat 17.30 sıralarında Samsun'un Canik ilçesi Kuzeyyıldızı Mahallesi Mustafa Zıvalı Bulvarı Mert Irmağı Köprüsü girişinde meydana geldi.

MOTOSİKLET OTOMOBİLE ÇARPTI

Ercan Güney yönetimindeki 55 ACE 73 plakalı otomobil, önüne çıkan kediye çarpmamak için yavaşladı. Bu sırada arkadan gelen Rıdvan Bahar idaresindeki 55 ANJ 498 plakalı motosiklet otomobile çarptı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpışmada motosiklet sürücüsü Rıdvan Bahar yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bahar, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

SÜRÜCÜ İFADESİ

Otomobil sürücüsü Ercan Güney, ifadesinde "Önüme kedi çıktı, çarpmamak için yavaşladım. Arkadan gelen motosiklet bana çarptı" dedi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

