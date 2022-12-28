Samsun'da okul çıkışı evine giden 16 yaşındaki lise öğrencisi, motosikletin çarpması sonucu yaralandı

Kaza, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde bulunan Atatürk Anadolu Lisesi çevresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10. sınıf öğrencisi Murat A.'ya, okul çıkışı yolun karşısına geçerken sürücüsü ve plakası belirlenemeyen motosiklet çarptı. Çarpma sonucu öğrenci yaralanırken, sürücü ise olay yerinden kaçtı. Arkadaşlarının yerde yattığını gören öğrenciler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen ambulans ekipleri 16 yaşındaki öğrenciyi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza yerinde ise motosiklet ve sürücüsü bulunamadı.