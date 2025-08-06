Samsun’da motosiklet hafif ticari araca çarptı: 2 yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde motosikletin hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi İlkadım Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Kırış idaresindeki 55 ANC 209 plakalı motosiklet, aynı yönde seyreden Fehmi Şahin yönetimindeki 55 JB 896 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Hüseyin Kırış ile arkasında bulunan Aytaç Kura yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.