Samsun’da korkunç kaza kamerada: 12 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil köprüden uçtu! 1 ölü 3 yaralı

OTOMOBİL KÖPRÜDEN UÇTU

Kaza, Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Kuşkayası Mahallesi'nde gerçekleşti. 12 yaşındaki Hasan Emre D.'nin kullandığı GM-514-MZ plakalı otomobil, köprüden geçerken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu metrelerce aşağıya düştü.

ÇOCUK SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından ağır yaralanan Hasan Emre D., ambulansla hastaneye kaldırılmak üzere yola çıkarıldı ancak yolda yaşamını yitirdi.

3 KİŞİ YARALANDI

Araçta bulunan M.S. (30), S.D. (10) ve N.D. (13) isimli kişiler yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı, araçta bulunan çocuklardan biri tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Görüntülerde çocukların araçla ilerleyişi ve kaza anı net bir şekilde yer aldı.