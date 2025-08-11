PODCAST CANLI YAYIN

Samsun’da korkunç kaza kamerada: 12 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil köprüden uçtu! 1 ölü 3 yaralı

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde, 12 yaşındaki Hasan Emre D.’nin kullandığı otomobil köprüden düşerek metrelerce aşağıya uçtu. Ağır yaralanan çocuk, ambulansla hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi. Araçta bulunan 30, 10 ve 13 yaşındaki 3 kişi de yaralandı. Kaza anı, araçta bulunan çocuklardan biri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

OTOMOBİL KÖPRÜDEN UÇTU
Kaza, Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Kuşkayası Mahallesi'nde gerçekleşti. 12 yaşındaki Hasan Emre D.'nin kullandığı GM-514-MZ plakalı otomobil, köprüden geçerken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu metrelerce aşağıya düştü.

ÇOCUK SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
Kazanın ardından ağır yaralanan Hasan Emre D., ambulansla hastaneye kaldırılmak üzere yola çıkarıldı ancak yolda yaşamını yitirdi.

3 KİŞİ YARALANDI
Araçta bulunan M.S. (30), S.D. (10) ve N.D. (13) isimli kişiler yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

KAZA ANI KAMERADA
Kaza anı, araçta bulunan çocuklardan biri tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Görüntülerde çocukların araçla ilerleyişi ve kaza anı net bir şekilde yer aldı.

