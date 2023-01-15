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Samsun'da konuşmak için inşaata götürdü, burnunu kırıp telefonunu gasp etti

Samsun'da konuşmak için inşaata götürdü, burnunu kırıp telefonunu gasp etti
15.01.2023 19:27

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Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi Galata Sokak'ta bulunan 4 katlı inşaatın içinde 2 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat halinde buna içinde burnu kırarak kanlar içinde kalan 16 yaşındaki M.T. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı M.T., kendisini konuşmak için inşaata götüren 21 yaşındaki E.E.S.'nin kafa atıp yumruk vurarak darp edip burnunu kırdığını ve zorla IPhone marka cep telefonunu aldığını belerterek şikayetçi oldu. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri yaptıkları takip ve araştırma sonucu darp edip yaralayıp cep telefonunu zorla gasp ettiği ileri sürülen E.E.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Gasp edilen cep telefonu şüpheli şahsın üzerinde ele geçirildi. Polisteki sorgulanması tamamlanan E.E.S. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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