Samsun’da kaybolan 63 yaşındaki adam baraj gölünde ölü bulundu
Samsun’un Vezirköprü ilçesinde sabah saatlerinden itibaren haber alınamayan 63 yaşındaki Şükrü Dursun, Altınkaya Barajı’nda ölü olarak bulundu.
YAKINLARI KAYIP İHBARI YAPTI
Olay, Vezirköprü ilçesi Çeltek Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Avdan Mahallesi'nden sabah saatlerinde kendi aracıyla ayrılan 63 yaşındaki Şükrü Dursun'dan uzun süre haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.
ARACI BARAJ ÇEVRESİNDE BULUNDU
İhbar üzerine harekete geçen Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan arama çalışmaları sırasında Dursun'a ait aracı Altınkaya Barajı çevresinde terk edilmiş halde buldu.
CANSIZ BEDENİ GÖLDE ÇIKARILDI
Ekipler, bölgede sürdürdükleri aramalar sonucu kısa süre sonra Şükrü Dursun'un cansız bedenine baraj gölünde ulaştı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenaze, otopsi için Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından kesinleşeceği öğrenildi.