Samsun’da kaybolan 63 yaşındaki adam baraj gölünde ölü bulundu

SORUŞTURMA BAŞLATILDI Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından kesinleşeceği öğrenildi.

CANSIZ BEDENİ GÖLDE ÇIKARILDI Ekipler, bölgede sürdürdükleri aramalar sonucu kısa süre sonra Şükrü Dursun'un cansız bedenine baraj gölünde ulaştı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenaze, otopsi için Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ARACI BARAJ ÇEVRESİNDE BULUNDU İhbar üzerine harekete geçen Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan arama çalışmaları sırasında Dursun'a ait aracı Altınkaya Barajı çevresinde terk edilmiş halde buldu.

YAKINLARI KAYIP İHBARI YAPTI Olay, Vezirköprü ilçesi Çeltek Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Avdan Mahallesi'nden sabah saatlerinde kendi aracıyla ayrılan 63 yaşındaki Şükrü Dursun'dan uzun süre haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.