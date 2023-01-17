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Samsun'da kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Samsun'da kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı
17.01.2023 19:32

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Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Tuncay Karataş Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beyzanur K. idaresindeki 55 BE 966 plakalı otomobil ile İsmail Furkan G. yönetimindeki 55 AID 576 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan 55 AID 576 plakalı otomobil refüjden karşı şeride geçip kaldırıma çıkarak durdu. Kazada, araç sürücüleri ile Sinem G. ve Aylis Kumsal G. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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