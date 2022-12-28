Haberler Yaşam Videoları Samsun'da kaçakçılık polisi bir miktar sahte para ve uyuşturucu ele geçirirken, olayla ilgili 4'ü yabancı uyruklu 5 kişiyi gözaltına aldı

Samsun'da kaçakçılık polisi bir miktar sahte para ve uyuşturucu ele geçirirken, olayla ilgili 4'ü yabancı uyruklu 5 kişiyi gözaltına aldı

Samsun'da kaçakçılık polisi bir miktar sahte para ve uyuşturucu ele geçirirken, olayla ilgili 4'ü yabancı uyruklu 5 kişiyi gözaltına aldı
28.12.2022 17:45

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 00:50
Antalya'da kız kavgası! Saç...
Yaşam 02:22
İzmir’de karısını bıçaklayarak...
Yaşam 03:07
İstanbul'da helikopter...
Yaşam 00:30
Kahramanmaraş'ta deprem!
Yaşam 02:56
Seyir halindeki otomobil alev...
Yaşam 01:25
İnşattan düşen işçi yaralandı
Yaşam 05:33
Seyyar satıcı zabıtayı okul...
Yaşam 01:36
Balıkesir’de cadde ortasındaki...
Yaşam 04:12
Kayseri'de 2 çocuk annesi...
Yaşam 01:04
İzmir'de kıskançlık cinayeti
Yaşam 00:33
Mardin'de parktaki bankları...
Yaşam 00:30
Emrah'ın oğlu Tayfun'dan...

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptıkları çalışmalar sonucu Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde bir markette sahte para konusu meydana gelmesi üzerine şüpheli şahıslara ait ev ve araçta arama yaptı. Yapılan aramada, 1’i piyasa sürülmek istenirken, 3’ü araç içerisinde olmak üzere 4 adet sahte 200 TL'lik banknot, 1,5 gram metamfetamin ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ile 1 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler M.M.S.H. ve M.R.H. hakkında 'piyasaya sahte para sürmek' suçundan, O.T., J.M.S. N.T.S., M.M.S. ve M.R.H. hakkında 'uyuşturucu madde' suçundan, ayrıca J.M.S. ve N.T.S. hakkında 'motosiklet hırsızlığı' suçundan yasal işlem başlatıldı.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA