Samsun’da iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Samsun Canik’te iki motosikletin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Canik ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı. Kaza, Çay Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde bulunan Mert Irmağı Köprüsü'nde meydana geldi.
SÜRÜCÜLER YERE DÜŞTÜ
Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde aynı yönde seyir halinde olan iki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüler yere düştü.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerine çağrılan ambulanslarla yaralı sürücüler Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.