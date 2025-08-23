Samsun’da iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

İKİ MOTOSİKLET ÇARPIŞTI, SÜRÜCÜLER YARALANDI

Samsun'un Canik ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı. Kaza, Çay Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde bulunan Mert Irmağı Köprüsü'nde meydana geldi.

SÜRÜCÜLER YERE DÜŞTÜ

Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde aynı yönde seyir halinde olan iki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüler yere düştü.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine çağrılan ambulanslarla yaralı sürücüler Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.