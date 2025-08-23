PODCAST CANLI YAYIN

Samsun’da iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Samsun Canik’te iki motosikletin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

İKİ MOTOSİKLET ÇARPIŞTI, SÜRÜCÜLER YARALANDI
Samsun'un Canik ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı. Kaza, Çay Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde bulunan Mert Irmağı Köprüsü'nde meydana geldi.

SÜRÜCÜLER YERE DÜŞTÜ
Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde aynı yönde seyir halinde olan iki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüler yere düştü.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerine çağrılan ambulanslarla yaralı sürücüler Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bunlar da Var

Rapçi Çakal Hayrabolu konseri sonrası ayağından vuruldu | VİDEO İZLE
Rapçi Çakal Hayrabolu konseri sonrası ayağından vuruldu | VİDEO İZLE
Bursa'da yeğenini erkek arkadaşıyla yakalayan amca dehşet saçtı
Bursa'da yeğenini erkek arkadaşıyla yakalayan amca dehşet saçtı
Süleymaniye karıştı! Bafel Talabani kuzeni Lahur Talabani'yi böyle gözaltına aldırdı
Süleymaniye karıştı! Bafel Talabani kuzeni Lahur Talabani'yi böyle gözaltına aldırdı
Aksaray’da asansör kabininde korkunç düşüş: 2 usta ağır yaralandı
Aksaray’da asansör kabininde korkunç düşüş: 2 usta ağır yaralandı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle