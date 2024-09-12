SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Samsun'da hafif ticari araç ağaçlara çarptı: 2 yaralı
Haberler Yaşam Videoları

Samsun'da hafif ticari araç ağaçlara çarptı: 2 yaralı

Giriş Tarihi: 12 Eylül 2024, 11:20 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2024, 11:20

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun Ankara karayolu 16. kilometresi Gürgendağ mevkiinde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Toprak idaresinde 54 AKF 602 plakalı hafif ticari araç direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu orta refüjde bulunan ağaçlara çarptı. Kazada, Damla Asan Toprak (30) ile 1 yaşlarındaki Nevra Lina Toprak yaralandı. Yaralılar ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

SIRADAKİ VİDEO
Esenyurt’ta eski kız arkadaşının evini basıp böyle darp etti
12.09.2024Perşembe
Hatay'ın Hassa ilçesinde 6 katlı binanın yıkılma anı saniye saniye kameraya yansıdı
12.09.2024Perşembe
İtirafçı Nevzat Bahtiyar'dan çarpıcı ifadeler! Narin ilişkiyi gördüğü için öldürülmüş olabilir…
12.09.2024Perşembe
Bahar Candan çöktü: ''Asayım mı ben kendimi?”
11.09.2024Çarşamba
Meteoroloji uyarmıştı! İzmir'de sağanak yağış! Menderes'i sel vurdu!
11.09.2024Çarşamba
Bunlar da Var
Fazla su isteyince sopayla dövülerek öldürüldü: Dehşete düşüren görüntüler kamerada 01:07
Fazla su isteyince sopayla dövülerek öldürüldü
11.09.2024Çarşamba
Ordu’da üvey babaanne dehşeti: 2 yaşındaki çocuğu balkondan böyle attı 00:41
Ordu’da üvey babaanne dehşeti
11.09.2024Çarşamba
Narin Güran cinayetinde silinen mesajlarda yeni gelişme! Amca Salim Güran yeniden sorgulanacak 14:58
Narin Güran cinayetinde silinen mesajlarda yeni gelişme!
11.09.2024Çarşamba
Eşini aramak için geldi! Jigolo çıktı! Müge Anlı’da Abdulhalim Eliş ağızları açık bıraktı 13:11
Eşini aramak için geldi jigolo çıktı
11.09.2024Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA