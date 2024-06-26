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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 26 Haziran 2024, 13:55 Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2024, 13:55

Samsun'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 5'i yabancı uyruklu, 6 gözaltı

Samsun'da göçmen kaçakçısı operasyonunda 5'i Afgan 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip ve çalışmada A.Ö. adlı araç sürücüsü ile birlikte aracında bulunan 4 Afgan göçmeni yakalayarak gözaltına aldı. Kaçak Afgan göçmenlerin 20 gün önce İran'dan Van'a giriş yaptıkları ve A.Ö. tarafından Rize'den Ankara'ya götürüldüğü tespit edildi.

Göçmen kaçakçılığı organizatörlüğünü yaptığı ileri sürülen Afgan uyruklu R.F., Samsun Göçmen Polisi tarafından Rize'de yakalanarak Samsun'a getirildi. Göçmen kaçakçılığı yapan R.F.'nin de 'kaçak göçmen' olduğu ortaya çıktı. Polisteki sorgusu tamamlanan R.F. ve A.Ö. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.


Yakalanan 4 kaçak Afgan göçmenin sınır dışı edilmesi için çalışma başlatıldı.

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