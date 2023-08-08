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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2023, 12:11 Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2023, 12:17

Samsun'da denizde yüzerken kaybolan gencin cesedi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bulundu

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Çakırlar Yalı Mahallesi 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu sahilinde 2 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çakırlar Yalı Mahallesi’nde oturan İlyas Sait Dündar(31) yakınları ile birlikte serinlemek için denize girdi. Mesut Ayran(35) boğulma tehlikesi geçirerek hastaneye kaldırılırken, İlyas Sait Dündar denizde kayboldu. Dündar'ın cansız bedeni Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'na bağlı Degak-01 Komutanlığı dalgıçları tarafından bu sabah suda bulundu. Gencin cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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