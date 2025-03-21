Samsun’da dehşet olay: Hırsızlık yaparken cinayet işledi!

Samsun'un Terme ilçesi Kocaman Mahallesi'nde meydana gelen korkunç olayda, Fikriye Turgut (60), evine giren hırsızlar tarafından vahşice öldürüldü. Olay, saat 13.00 sıralarında, Turgut'un eşinin cuma namazı için camiye gittiği sırada gerçekleşti.
Edinilen bilgilere göre, hırsızlar, Fikriye Turgut'un kolundaki bilezikleri zorla almak istedi. Çıkan arbedede, Turgut'un boğazını kesen hırsızlar, altınları aldıktan sonra cansız bedenini ateşe verdi. Camiden dönen eşi, Turgut'un cansız bedenini buldu ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, olay yeri inceleme çalışmalarını tamamladıktan sonra Turgut'un cansız bedenini Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. İlk belirlemelere göre, kadının 4 bilezik ve bir zincirinin çalındığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.