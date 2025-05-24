Samsun’da dehşet anı kamerada: Korkulukları parçalayıp karşı yola geçti

Giriş Tarihi: 24.05.2025 22:06:27

Samsun'da gece yarısı yaşanan trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil refüjdeki korkuluklara çarpıp karşı şeride geçerken, 2 kişi yaralandı. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde gece geç saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 28 yaşındaki Ahmet Can K.'nin kullandığı 55 ALJ 450 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki korkuluklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle korkulukları parçalayan araç, karşı şeride fırladı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan sürücü Ahmet Can K. ile yolcu koltuğundaki Sefa U. (28) yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Ahmet Can K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde, aracın büyük bir hızla refüjü aşıp karşı yöne geçtiği ve olayın ne kadar tehlikeli olduğu net biçimde görüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.