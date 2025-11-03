Samsun’da cezaevi ziyareti dönüşü bıçaklı saldırı! 1 yaralı

CEZAEVİ DÖNÜŞÜ KANLI SALDIRI

Samsun'un İlkadım ilçesinde cezaevindeki arkadaşını ziyaret ettikten sonra evine dönmekte olan 20 yaşındaki İ.Ç., sokakta karşılaştığı kişi tarafından bıçaklandı.

SOKAK ORTASINDA SALDIRI

Olay, İlyasköy Mahallesi İlyasköy Kavşağı'nda bir banka şubesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cezaevindeki arkadaşını ziyaretten dönen İ.Ç. (20), daha önceden tanıdığı E.A.K. (18) ile karşılaştı. Aralarında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. E.A.K., yanında taşıdığı bıçakla İ.Ç.'yi 5 yerinden yaraladı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kanlar içinde kalan İ.Ç., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan gencin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

SALDIRGAN YAKALANDI

Olay sonrası kaçan E.A.K., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.