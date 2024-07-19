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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2024, 15:05 Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2024, 15:05

Samsun'da bir şahıs boşanma aşamasındaki eşini valilik önünde boğmaya çalıştı

Olay, İlkadım ilçesinde bulunan Samsun Valiliği bahçesinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Valiliği binasında bulunan İl Milli Eğitim Müdürlüğünde hizmetli kadrosunda çalışan ve boşanma aşamasında oldukları öğrenilen karı-koca arasında ilk olarak sözlü tartışma çıktı. Akabinde koca, kadına saldırarak yere yatırdı. Yerde yatan kadının boğazını sıkarak boğmaya çalışan şahsa ilk olarak olay yerinde bulunan vatandaşlar müdahale etti. Valilikte görevli polisler de hızla olay yerine geldi. Genç çiftin küçük yaştaki çocuğunun gözü önünde yaşanan olaya müdahale eden polisler, durumu kontrol altına aldı. Karı-koca ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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