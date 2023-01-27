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Samsun'da bir evde çıkan yangın sırasında içeride baygınlık geçiren adamı ölümden arkadaşı kurtardı

Samsun'da bir evde çıkan yangın sırasında içeride baygınlık geçiren adamı ölümden arkadaşı kurtardı
27.01.2023 23:22

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Yangın, Samsun'un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.K.'ye ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde bulunan ve baygınlık geçiren İ.K.'yi alevler içinden arkadaşları kurtarırken ev ise alev alev yandı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Baygın halde ambulansa taşınan İ.K. kendisine geldi. Ambulanstan atlayan İ.K.'yi polis, sağlıkçılar ve yakınları güçlükle ambulansa bindirdi. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İ.K. tedaviyi kabul etmedi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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