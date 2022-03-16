Samsun'da ‘acil arama’ bahanesiyle istediği telefonu alıp kaçtı

Samsun’da çay ocağına müşteri olarak gelen şahıs ‘acil arama’ bahanesiyle istediği telefonu alıp kaçtı. Telefonun sahibi Ümit Güven, 1500 TL’lik telefonun yanında 2 de çay içen şahıstan şikayetçi oldu. Olay, İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde 100. Yıl Bulvarı’ndaki bir çay ocağında yaşandı. İddiaya göre, çay ocağına müşteri olarak gelen şahıs, bir çay içtikten sonra "Acil arama yapmam lazım" diyerek çaycı Ümit Güven’den telefonunu istedi. Telefonu alıp bir süre görüşen şahıs 2. çayı içtiği sırada dışarı çıktı bir süre sonra ise gözden kayboldu. Güvenerek verdiği telefonunun çalındığını anlayan Ümit Güven, polise haber verdi. 2 çay içip ödemeyen ve 1500 TL’lik telefonu götüren şahıstan şikayetçi oldu.