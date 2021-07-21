Samsun’da acı olay! Parkta alkol alırken ateş yakan şahıs kendini yaktı…

Samsun’da parkta alkol alırken girdiği bunalım sonucu kendini yakan bir kişi tedavi altına alındığı hastanede yaşamını yitirdi. İntihar etmesinin nedeni yürek yaktı.

Olay, Alpaslan Mahallesi Kırlangıç Sokak'ta bulunan parkta dün akşam meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, parkta alkol alan Soner B.(31) alkol alırken yanında götürdüğü benzini üzerine döküp ateşledi.

Alevler içinde kalan Soner B., Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

3. derece yanan ve Samsun'daki hastanenin yanık yoğun merkezinde tedavi altına alınan Soner B. yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

Soner B.'nin yaklaşık 9 ay önce Bursa'da binadan düştüğü ve bu kazadan dolayı sakat kalınca bunalıma girip yakınlarına kendisini öldüreceğini söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.