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Samsun'da 620 gram metamfetamin ile yakalanan şahıs tutuklandı

Samsun'da 620 gram metamfetamin ile yakalanan şahıs tutuklandı
27.01.2023 20:12

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Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suçla mücadele kapsamında çalışma yapan Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Yeni Mahalle'de bulunan F.S.'ye ait evde arama yaptı. Yapılan aramada, 620,08 gram metamfetamin maddesi, 2 adet hassas terazi, 4 kapsül sentetik ecza ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 26 bin 500 TL para ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan F.S. ve T.Y. adlı kadın Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Narkotik Şube Müdürlüğündeki sorgulanması tamamlanan F.S. ve T.Y. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren T.Y. adlı kadın serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen F.S. ise akşam saatlerinde mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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