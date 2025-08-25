PODCAST CANLI YAYIN

Samsun Tekkeköy’de minibüs yoldan çıkarak iki araca çarptı

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde yoldan çıkan minibüs, iki araca çarparak devrildi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

MİNİBÜS YOLDAN ÇIKTI

Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bir minibüs yoldan çıkarak kazaya karıştı.

ÇARPIŞAN ARAÇLAR

Edinilen bilgiye göre, Fikret Dürümlü idaresindeki 55 ANF 625 plakalı minibüs, park halindeki 55 ALZ 652 plakalı otomobil ile 55 SC 628 plakalı hafif ticari araca çarptı ve devrildi.

MADDİ HASAR OLUŞTU

Kazada yaralanan olmazken, üç araçta da maddi hasar meydana geldi.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Olay yerine gelen polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

