PODCAST CANLI YAYIN

Samsun otogarında şok! 70 yaşındaki adam ölü bulundu

Samsun Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde 70 yaşındaki Ertuğrul Çetinkaya koltukta ölü bulundu. Çetinkaya’nın birkaç gündür terminalde kaldığı öğrenildi.

SAMSUN OTOGARINDA YAŞLI ADAM ÖLÜ BULUNDU
Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde 70 yaşındaki Ertuğrul Çetinkaya ölü bulundu.

ÇALIŞANLAR FARK ETTİ
Olay, terminalin bahçesindeki Suluova Yazıhanesi yanında meydana geldi. Yazıhane çalışanı, koltukta yatan kişiyi uyandırmak istedi ancak tepki alamadı. Durum üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

DOĞAL ÖLÜM TESPİT EDİLDİ
Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, şahsın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemede ölen kişinin 70 yaşındaki Ertuğrul Çetinkaya olduğu, 3-4 gündür terminalde kaldığı tespit edildi. Adli tabip incelemesinde Çetinkaya'nın doğal nedenlerle hayatını kaybettiği belirlendi.

CENAZESİ MORGA KALDIRILDI
Çetinkaya'nın cansız bedeni Mezarlıklar Müdürlüğü morguna götürüldü, yakınlarına haber verildi.

Bunlar da Var

Konya Doğanhisar’da feci kaza: 3 kişi hayatını kaybetti
Konya Doğanhisar’da feci kaza: 3 kişi hayatını kaybetti
İzmir Torbalı’da polise saldırı anı kamerada: 2 tutuklama
İzmir Torbalı’da polise saldırı anı kamerada: 2 tutuklama
Çin’de köprü inşaatında facia kamerada: 12 işçi öldü! 4 işçi kayıp
Çin’de köprü inşaatında facia kamerada: 12 işçi öldü! 4 işçi kayıp
Antalya'da pastanede dehşet! Oda başkanı iki kişiyi öldürüp intihar etti
Antalya'da pastanede dehşet! Oda başkanı iki kişiyi öldürüp intihar etti

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle