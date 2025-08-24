Samsun otogarında şok! 70 yaşındaki adam ölü bulundu

SAMSUN OTOGARINDA YAŞLI ADAM ÖLÜ BULUNDU

Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde 70 yaşındaki Ertuğrul Çetinkaya ölü bulundu.

ÇALIŞANLAR FARK ETTİ

Olay, terminalin bahçesindeki Suluova Yazıhanesi yanında meydana geldi. Yazıhane çalışanı, koltukta yatan kişiyi uyandırmak istedi ancak tepki alamadı. Durum üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

DOĞAL ÖLÜM TESPİT EDİLDİ

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, şahsın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemede ölen kişinin 70 yaşındaki Ertuğrul Çetinkaya olduğu, 3-4 gündür terminalde kaldığı tespit edildi. Adli tabip incelemesinde Çetinkaya'nın doğal nedenlerle hayatını kaybettiği belirlendi.

CENAZESİ MORGA KALDIRILDI

Çetinkaya'nın cansız bedeni Mezarlıklar Müdürlüğü morguna götürüldü, yakınlarına haber verildi.