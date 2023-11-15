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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 15 Kasım 2023, 16:47 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2023, 16:52

Samsun gelin arabası kazası haberi! 19 Mayıs'ta gelin arabası kaza yaptı: 2 Yaralı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde seyir halindeki bir gelin arabası, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu boş araziye düştü. Kazada 2 kişi yaralandı.

SAMSUN'da gelin arabası boş araziye düştüğü kazada 2 kişi yaralandı; gelin ve damat yara almadan kurtuldu.

Kaza, dün 19 Mayıs ilçesi Dereköy Mahallesi'nde meydana geldi. Oğuzhan Kaptanoğlu'nun (24) kullandığı gelin arabası olarak süslenmiş 55 AGG 061 plakalı otomobil, konvoy sırasında kontrolden çıkarak 4 metre yükseklikten boş araziye düştü. Sürücü ile yanındaki Selinay Koca (24) yaralandı; gelin ile damat kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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