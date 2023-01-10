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Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından organize edilen "Kitap İyileştirir" sloganlı kitap bağış kampanyası başlattı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından organize edilen "Kitap İyileştirir" sloganlı kitap bağış kampanyası başlattı
10.01.2023 19:11

OTOMATİK OYNAT

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Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile cezaevlerine kütüphane kurulması kararlaştırıldı. Samsun’da da Kavak ilçesinde yeni yapılan cezaevi yerleşkesindeki 3 cezaevine kütüphane yapmak için Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde kitap bağış kampanyası düzenledi. Samsun Adliyesi’nde yapılan törenle birlikte ilk kitaplar protokol üyeleri tarafından bağışlandı. Kampanyaya ilk kitap bağışını yaparak destek olan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Amacımız okuma sevgisini kazandırmak. Bu kampanyanın haricinde cezaevlerindeki hükümlülerin hayata daha iyi hazırlanma, eğitim, iş ve meslek kazandırma konularında neleri daha iyi yapabiliriz, neler yapmalıyız adı altında bir koordinasyon toplantısı yapacağız. Bu alandaki çalışmaları daha da arttırmak istiyoruz. Kitap bağışlama kampanyası da çok önemli. Hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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