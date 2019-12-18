Samsun Çarşamba'da öğrencileri taşıyan servis takla attı: Çok sayıda yaralı var

Son dakika haberine göre Samsun’un Çarşamba ilçesinde lise öğrencilerini taşıyan servisin takla attığı kazada çok sayıda öğrenci yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza, Samsun-Ordu kara yolu Irmaksırtı mevkisinde meydana geldi. Öğrencileri taşıyan 55 C 6076 plakalı minibüs, bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolünü kaybederek takla attı. Kazada ilk bilgilere göre araçta bulunan 10'dan fazla öğrenci ile sürücü yaralandı.
Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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