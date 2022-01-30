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Sakarya’nın Taraklı ilçesinde ihbara giden bekçiler çocukların kayak keyfine ortak oldu

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde ihbara giden bekçiler çocukların kayak keyfine ortak oldu
30.01.2022 11:57

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Sakarya’nın Taraklı ilçesinde gece saatlerinde kayak yapan çocukların çok ses çıkarttığı ihbarına giden bekçiler, çocukların kayak keyfine ortak oldu. Dün gece saatlerinde Taraklı İlçe Emniyetine, kar üzerinde kayak yapan çocukların çok ses çıkarttığı ihbarı geldi. İhbar üzerine bölgeye bekçiler sevk edildi. Bölgeye giden bekçiler, küçük çocukların keyfini bozmayarak onlarla birlikte kayak yaptı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Daha sonrasında bekçiler, çocukları daha sessiz olmaları yönünde uyararak bölgeden ayrıldı.

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