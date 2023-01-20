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Sakarya’nın Hendek ilçesinde patlayan kalorifer kazanı ortalığı adeta alev topuna çevirdi

Sakarya’nın Hendek ilçesinde patlayan kalorifer kazanı ortalığı adeta alev topuna çevirdi
20.01.2023 01:35 - Son Güncelleme: 20.01.2023 01:39

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Yangın, Hendek ilçesi Kazimiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede bulunan bir evin kalorifer kazanında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü patlama yaşandı. Patlama sebebi ile evin hemen yanında bulunan ve samanlık olarak kullanılan yapıda yangın çıktı. Alevlerin metrelerce yükseldiği bölgede vatandaşlar sokağa döküldü. Paniğe sebep olan yangın için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın anları ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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