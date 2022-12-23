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Sakarya’nın Erenler ilçesinde 1 kişinin ölümüyle ilişkin olarak aranan şüpheli Özel Harekat ekipleri tarafından böyle yakalandı

Sakarya’nın Erenler ilçesinde 1 kişinin ölümüyle ilişkin olarak aranan şüpheli Özel Harekat ekipleri tarafından böyle yakalandı
23.12.2022 23:49

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20 Aralık gecesi Erenler ilçesi Mimar Sinan Caddesi’nde meydana gelen silahlı saldırıda ağır yaralanan 26 yaşındaki İbrahim Türer, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Konuya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri olaya karışan 3 şüpheliyi tespit etti. Ekipler tarafından gerçekleşen operasyon neticesinde ise 2 kişiyi tespit etti. Gözaltına alınan şüphelilerden M.E. isimli şahıs işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli ise adli kontrol ile serbest bırakıldı. Olayın son şüphelisi olan B.M. ise Erenler ilçesinde saklandığı adreste Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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