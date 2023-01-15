Sakarya’nın Akyazı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yolcu durağına çarparak ikiye bölündü

Osmanbey Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 54 AGK 787 plakalı Fiat marka otomobil, kontrolden çıkarak durağa çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle ikiye bölünürken kazada, otomobilde bulunan Yasin A. ve Aysel K. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye sevk etti. Konuya ilişkin inceleme başlatılırken kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin durağa çarpması ekiplerin gelmesi ve vatandaşların bölgeye koşturması yer alıyor.