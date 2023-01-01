Sakarya’da telefoncuda unutulan çantanın vatandaşlar tarafından bomba zannedilmesiyle şehirde hareketli dakikalar yaşandı

Olay, Adapazarı ilçesinin en işlek bölgelerinden biri olan Çark Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, telefoncuda bulunan bir çanta vatandaşlarda bomba paniğine sebep oldu. Endişelenen vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan polis ekipleri, emniyeti sağlamak için caddeyi trafiğe kapattı. Yapılan incelemeler sırasında çantanın sahibi adrese geldi. Çantada şüpheli bir durum olmadığı anlaşılınca polis ekipleri çantayı sahibine teslim ederek bölgeden ayrıldı.