Sakarya’da telefoncuda unutulan çantanın vatandaşlar tarafından bomba zannedilmesiyle şehirde hareketli dakikalar yaşandı

"Vatandaşlar kusura bakmasınlar, güzel gecelerini mahvetmiş olduk"

Şehir dışından gelen eşiyle beraber telefoncuya uğrayıp çantayı unuttuklarını ifade eden Fırat Demir, "Öncelikle kusura bakmayın, buradaki emniyet güçlerini de boşu boşuna uğraştırdık. Hepsi hakkını helal etsin. Eşimin çantası. Şehir dışından geldi. Telefoncuya da uğrayalım dedik ve orada çantayı unuttuk. Vatandaşlar da bomba zannedip ortaya çekmişler. Bütün vatandaşlar tekrardan kusura bakmasınlar. Güzel gecelerini mahvetmiş olduk. Fakat herhangi bir sıkıntı yok. Çanta, bizim çantamız. Rabbim en kötü günü böyle göstersin" diye konuştu.