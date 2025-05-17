Sakarya’da motosikletli şahsa silahlı saldırı: 1 yaralı

Giriş Tarihi: 17.05.2025 22:40:57

Sakarya'nın Sapanca ilçesi Yeni Mahalle Ünlüce Caddesi'nde, akşam saatlerinde meydana gelen olayda, M.G., arkadaşıyla birlikte motosikletle seyir halindeyken kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından tabancayla hedef alındı. Açılan ateş sonucu kalçasından yaralanan M.G. yere yığılırken, saldırganlar hızla olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan M.G., ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için inceleme başlattı.