Sakarya’da kırmızı ışıkta feci zincirleme kaza: 6 yaralı

KAVŞAKTA ZİNCİRLEME ÇARPIŞMA

Kaza, Kocaali–Karasu D010 kara yolu Yalı Mahallesi Büyük Melen Cami kavşağında meydana geldi. Karasu istikametinde ilerleyen 54 ABC 876 plakalı hafif ticari araç ile 81 DK 161 plakalı otomobil ve tarım aracı olarak bilinen 'patpat' kırmızı ışıkta durdu. Arkadan gelen 34 TB 8560 plakalı Audi, önce refüje çıktı sonra da kırmızı ışıkta bekleyen araçlara ve patpata çarptı.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Çarpışmanın etkisiyle araçlar birbirine girdi; patpattaki sürücü Y.K., eşi H.K. ve iki çocukları araçtan fırlayarak yola savruldu. Audi'deki sürücü E.K. ile yanında bulunan bir yolcu da yaralanırken, hafif ticari araç sürücüsü Murat Kepez'in de ifadesine göre, olay anı büyük panik yarattı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından 6 yaralı Kocaali ve Karasu ilçe devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

TANIK ANLATIMI

Kaza sonrası konuşan hafif ticari araç sürücüsü Murat Kepez, "Işıkta durduk biz bekliyorduk… Audi bize arkadan çarptı. Patpattakiler yola savruldular. Eğer önümde duran araç bir kamyon olsaydı çok daha kötü olabilirdi" dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili trafik polisleri tarafından inceleme başlatıldı. Olayın oluş şekli ve kusur tespitine yönelik çalışmalar sürüyor.