Sakarya’da kira tartışması cinayetle sonuçlandı: 45 dakikada 4 saldırı! O anlar kamerada

Giriş Tarihi: 21 Mart 2025 17:37 Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2025 17:37

Sakarya'nın Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde, kira artışı nedeniyle tartıştığı mülk sahibi Mehmet Bal'ı (46) pompalı tüfekle öldüren Doğan G. (45), ardından 2 iş yeri ve 1 eve silahlı saldırı düzenledi. Yaklaşık 45 dakika içinde gerçekleşen olaylar, çevrede büyük paniğe yol açtı.

İddiaya göre, yaklaşık 10 yıldır market işleten Doğan G., kira artışını kabul etmeyince mülk sahibi Mehmet Bal ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında pompalı tüfekle Bal'ı vurarak öldüren Doğan G., motosikletiyle olay yerinden uzaklaştı. Daha sonra 2 iş yeri ve 1 eve daha pompalı tüfekle ateş açtı. Polis ekipleri, Adapazarı ilçesinde motosikleti ve suç aletiyle birlikte Doğan G.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

CENAZE VE GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Cinayete kurban giden Mehmet Bal, Adapazarı Hızırtepe Mahallesi Lokman Hekim Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Bal'ın, Adapazarı Belediyesi Etüt Proje Müdürü Nigar Coşar Bal'ın eşi olduğu öğrenildi.

Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde, Doğan G.'nin motosiklet üzerinden pompalı tüfekle ateş açtığı ve çevredekilerin korkuyla kaçıştığı anlar yer aldı. Şahsın, toplamda 7 farklı hedef belirlediği ve 5'inci adrese gitmek üzereyken yakalandığı öğrenildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

