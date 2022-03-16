Haberler Yaşam Videoları Sakarya’da ilginç olay! Köpek meselesi yüzünden çıkan kavgada karı-kocaya kurşun yağdırdı

Sakarya’da ilginç olay! Köpek meselesi yüzünden çıkan kavgada karı-kocaya kurşun yağdırdı

Sakarya’da ilginç olay! Köpek meselesi yüzünden çıkan kavgada karı-kocaya kurşun yağdırdı
16.03.2022 21:46

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 01:08
Kaplan dövmesi uyuşturucu...
Yaşam 00:52
Taktikleriyle polisleri bile...
Yaşam 01:31
Olaysız bir günü bile yok!...
Yaşam 01:10
‘Acil arama’ bahanesiyle...
Yaşam 01:29
Temizlik işçisinden örnek...
Yaşam 03:44
Sarıyer’de drone destekli...
Yaşam 06:00
Yine İETT yine kaza!...
Yaşam 05:42
Resim tutkusunu araçların...
Yaşam 01:12
Elazığ'da evlerin içi karla...
Yaşam 00:44
Şeker sanıp yuttu hastanelik...
Yaşam 02:07
Barda tartıştığı kişiler...
Yaşam 02:27
Jandarma ve vatandaşlar doğa...

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde köpek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada bir kadın, karı-kocayı silahla vurarak yaraladı.

Yaşam Videoları

Akyazı ilçesi Yeni Mahalle 5021 No'lu sokak üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, Z.T. isimli kadın köpek meselesi yüzünden tartıştığı komşusu H.S.(52) ve eşi B.S.'ye (42) balkondan ateş etti. Kurşunların hedefi olan karı koca yaralanırken durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırırken şüpheli gözaltına alındı. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

SON DAKİKA