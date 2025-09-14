Sakarya’da fındık bahçesinde feci kaza: 89 yaşındaki adam öldü!
Sakarya’nın Karasu ilçesinde fındık bahçesinde traktöründen düşen 89 yaşındaki Ali Uygun, tekerlek ile ağaç arasında sıkışarak yaşamını yitirdi.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 89 yaşındaki Ali Uygun hayatını kaybetti.
Olay, saat 11.00 sıralarında Paralı Mahallesi Aşılamalık mevkiinde yaşandı. Ali Uygun, kendisine ait fındık bahçesinde traktörüyle ilerlerken kontrolü kaybederek düştü. Traktörün tekeri ile fındık ağacı arasında sıkışan Uygun ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, 89 yaşındaki Ali Uygun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.