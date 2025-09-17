Sakarya'da feci kaza: Otomobil kamyon ve tıra çarpıp bariyerlere girdi! 1 ölü 1 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde meydana gelen trafik kazası can aldı.

Hendek mevkiinde İstanbul istikametine seyreden C.M. yönetimindeki 34 NI 2104 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bir kamyona, ardından tıra çarptı. Savrulan araç, bariyerlere çarparak durabildi.

Çarpışmanın etkisiyle kağıt gibi ezilen otomobil hurdaya dönerken, sürücü C.M. ile yanında bulunan Fidan M. (71) araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmayla araçtan çıkarılan yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, sağlık ekiplerinin kontrolünde Fidan M.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza sebebiyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluşurken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.