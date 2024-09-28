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Sakarya’da Feci Kaza: Kontrolden Çıkan Araç Alev Aldı, 2 Yaralı!
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Sakarya’da Feci Kaza: Kontrolden Çıkan Araç Alev Aldı, 2 Yaralı!

Giriş Tarihi: 28 Eylül 2024, 02:21 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2024, 02:30

Sakarya’nın Erenler ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil yol kenarına uçup alev aldı. İki kişi ağır yaralanırken, otomobilden geriye sadece demir yığını kaldı. İşte korkunç kazanın detayları...

Sakarya'nın Erenler ilçesinde meydana gelen korkunç kaza, Kayalarmemduhiye Mahallesi'nde gerçekleşti. Henüz kimliği belirlenemeyen sürücü, otomobilin kontrolünü kaybederek yol kenarına uçtu. Araçta bulunan sürücü ve yolcu çevredeki vatandaşların yardımıyla son anda kurtarılırken, otomobil bir anda alev aldı.

Kazayı görenlerin hızlı müdahalesi sayesinde araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Otomobil ise itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda söndürüldü ancak araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) ekipleri de olay yerine sevk edilerek yangının kontrol altına alınmasında önemli rol oynadı. Jandarma ekipleri, kazanın nasıl meydana geldiğine dair detaylı bir inceleme başlattı.

Yaşanan bu korkunç kaza, araç sürüş güvenliğine dikkat edilmesinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi.

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