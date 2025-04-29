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Sakarya’da feci kaza kamerada: Çöp kamyonu yaşlı adama çarptı!
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Sakarya’da feci kaza kamerada: Çöp kamyonu yaşlı adama çarptı!

Giriş Tarihi: 29.04.2025 19:20:17

Sakarya Yalı Mahallesi Barbaros Caddesi’nde yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Topaslan (70), Karasu Belediyesi’ne ait çöp kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Barbaros Caddesi'nde , Karasu Belediyesi'ne ait 54 PJ 335 plakalı çöp kamyonu , sürücüsü H.A. 'nın kontrolünde, marketten çıktıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Topaslan (70) 'a çarptı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Hasan Topaslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından, Topaslan'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı , çöp kamyonu şoförü ise gözaltına alındı .

Kazanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdığı öğrenildi.

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